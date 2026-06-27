Започна благотворителното бягане на Валентин Сурталов във Варна

Снимка "Аз Вярвам и Помагам"

22-годишният Валентин Сурталов стартира днес „24-часово благотворително бягане с кауза в подкрепа на благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам" за още детски линейки, кувьози в помощ децата на България". Началото бе дадено в 9 часа от входа на Морската градина до Слънчевия часовник и е планирано да приключи в 9 часа на 28 юни – неделя, на същото място.



Валентин сподели за Радио Варна, че се занимава със спорт още от малък. Завършил е Морското училище и в момента търси професионалната си реализация. Подкрепя инициативата „Аз вярвам и помагам“ от дълго време, затова и благотворителното му бягане е в нейна подкрепа.

Организаторите очакват стотици участници и семейства да се включат в инициативата.

На входа на Морската градина e позиционирана една от детските линейки "Аз Вярвам и Помагам", която е дарение, а също така и подкрепителен пункт / шатра, където е поставена благотворителна кутия. В нея всеки може да остави дарение и да се включи в бягането на Валентин в подкрепа на каузите на кампания "Аз Вярвам и Помагам". Заедно с това се предлага и "вода с кауза" благодарение на която до този момент са дарени над 150 000 лв и всеки ще може да си вземе срещу дарение.

Редактор "Екип на Петел",

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