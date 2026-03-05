Започна частично възстановяване на полети, спрени заради войната в Близкия изток

Пиксабей

Около 100 пътнически самолета са излетели от Обединените арабски емирства (ОАЕ) днес - на шестия ден от войната в Близкия изток, белязан от спад в броя на отменените полети в района, сочат данни на специализирана компания, цитирани от Франс прес.

Според авиационната аналитична компания „Сириъм“ (Cirium) 87 полета са излетели от международното летище в Дубай, а 15 – от международното летище в Абу Даби. Междувременно 60 самолета са излетели от летището в Мускат, столицата на съседния Оман.

За разлика от тях летищата в Доха, Катар, Манама, Бахрейн и Кувейт не са регистрирали никакво движение, предаде БТА.

„Сириъм“ отчита 43,4 на сто отменени полети днес, след като делът им беше 61 на сто вчера и над 65 на сто в периода от неделя до вторник.

Сред самолетите, излитащи от Дубай - който преди войната беше второто най-натоварено летище в света по брой пътници - е имало няколко широкофюзелажни „Еърбъс Ей380“ (Airbus A380) на авиокомпанията „Емирейтс“ (Emirates), водещият превозвач на емирството. Други самолети са пристигали от чужбина, включително от далечни дестинации като Лос Анджелис.

Според сайта за проследяване на полети „Флайтрадар24“ (Flightradar24) самолетите, излитащи от ОАЕ, поемат на юг, отдалечавайки се от Персийския залив и от Иран, който от събота е обект на израелско-американска офанзива.

Иран отвърна с удари срещу страни от Персийския залив, които приемат американски военни сили, като бяха поразени и граждански инфраструктури, включително летища.

Повечето от тези страни, както и Ирак, затвориха изцяло или частично въздушното си пространство. Това предизвика верижни смущения в глобалния въздушен трафик, особено след като през последните десетилетия Дубай и Доха се превърнаха в ключови транзитни авиационни хъбове между Северна и Южна Америка, Европа, Азия и Океания.

Авиокомпанията „Катар еъруейз“ (Qatar Airways), чиито операции в Доха са прекъснати до второ нареждане, съобщи днес, че започва „ограничен брой репатриращи полети“ за пътници, блокирани в региона. Сред тях са полети от Мускат към Лондон, Берлин и Рим, както и полети към Франкфурт и Рияд.

