Започна дело за убийството на млада жена от Трявна

Снимка: Булфото, илюстративна

Делото за убийството на 21-годишна жена от Трявна, извършено миналата година в условията на домашно насилие, започва в Габровския окръжен съд. То ще бъде гледано по общия ред.

Днес се проведе разпоредителното заседание по наказателното дело за убийството на 21-годишната Ирина от Трявна, която през март миналата година беше умишлено умъртвена от мъжа, баща на едно от децата ѝ, посочва БНР. Убийството е извършено в условията на домашно насилие, по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост.

В хода на заседанието съдът конституира като граждански ищци по делото четирима наследници на убитата жена. Предявените от тях граждански искове са за обезщетение за причинените неимуществени вреди в общ размер от 100 000 евро. Наследници се явяват трите невръстни деца на жертвата и нейната майка Дияна Димитрова, която се грижи за осиротелите си внуци на 2, 4 и 6 години:

"Гледам си децата. Малкият е на ясла, средният и големият са на детска градина. С големия се работи, той е с аутизъм. Имам нужда от финансова помощ, нищо друго".

Делото ще се гледа от Габровския окръжен съд по общия ред. Заседанието е насрочено за 9 февруари.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!