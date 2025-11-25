Започна делото за смъртта на 58-годишен мъж след полицейско преследване в Стара Загора

Снимка: Булфото

С разпит на свидетели в Окръжния съд в Стара Загора започна делото срещу подсъдимия Ж. С., срещу когото са повдигнати обвинения, че след полицейско преследване по непредпазливост е причинил смъртта на 58-годишния П. П. на 30 декември 2023 г. в Стара Загора.

По време на разпоредителното заседание през септември т.г. бе обявено, че делото ще се гледа по общия ред. А заседанията по същество ще са от днес до четвъртък - 27 ноември. През тези три дни се очаква да бъдат разпитани над 40 свидетели и вещи лица.

На 30 декември около 21:00 ч. в Стара Загора след неподчинение на полицейско разпореждане и преследване с патрулни автомобили е възникнало пътнотранспортно произшествие, припомня БТА. Установено е, че преследваният шофьор е починал след принудителното му изваждане от автомобила от полицейските служители.

Срещу подсъдимия Ж. С. са повдигнати обвинения, че е причинил по непредпазливост смъртта на П. П. вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда, изразяваща се в сътресение на сърцето.

