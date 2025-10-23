Започна двубоят Йънг Бойс Лудогорец

Кадър Диема спорт, архив

Йънг Бойс и Лудогорец играят при 0:0 в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Треньорът на "орлите" Руи Мота предприе цели шест промени в сравнение с 11-те, които започнаха в прединшния евродвубой срещу Бетис. Голямата изненада е свързана със Станислав Иванов, който получи титулярно място в атака за сметка на Биле и Машадо. Там той си партнира с Текпетей и Видал, а българският шампион започна без типичен централен нападател.

Останалите промени са свързани най-вече в отбрана. Падт, Сон и Куртулуш бяха заменени от Бонман, Андерсон и Вердон. Дуарте замени Нареси, а в предни позиции Иванов и Текпетей заеха местата на Биле и Маркус.

В днешния ден се изля силен дъжд над Берн, който спря непосредствено преди срещата, предаде Спортал.

Двубоят започна с неточен удар на Текпетей в 30-ата секунда. В четвъртата минута пък Мал завърши добра атака на домакините с шут по земя от двайсетина метра, а Бонман плонжира и улови.

ЙЪНГ БОЙС - ЛУДОГОРЕЦ 0:0

ЙЪНГ БОЙС: 1. Келер, 2. Андреус, 4. Зукру, 23. Бенито, 3. Хаджам, 39. Мал, 45. Равелсон, 6. Фернандес, 77. Монтейро, 29. Бедиа, 37. Гигович

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 2. Андерсон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 25. Калоч, 23. Дуарте, 14. Станич, 37. Текпетей, 11. Видал, 99. Иванов

