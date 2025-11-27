Започна гледането на мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (снимки)

Булфото

От 13.30 часа днес в открито съдебно заседание Варненският окръжен съд започна гледане на делото за промяна на мярката на кмета на Варна Благомир Коцев.

За медиите ще бъде осигурена втора зала, в която ще могат да проследят заседанието, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд. Тази организация се прави заради малките съдебни зали и засиления обществен интерес, както и с оглед осигуряване публичността и прозрачността в работата на съда, уточняват оттам, предаде Радио Варна.

