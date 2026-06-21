Започна изборът на нов главен мюфтия

Булфото

Започна Националната мюсюлманска конференция, на която трябва да бъде избран нов главен мюфтия. Това ще направят над 1000 делегати, избрани от местните мюсюлмански общности. Кандидатите за поста са двама - Ведат Ахмед, председател на Висшия мюсюлмански съвет, и сегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов.

Националната мюсюлманска конференция се провежда в НДК в София и продължава и към този час. На върховния форум на мюсюлманите присъстват български политици и представители на чуждестранните дипломатически мисии в България.

Един от най-належащите проблеми, според Ведат Ахмед, кандидат за главен мюфтия, е разбирането за образованието в днешния модерен свят, предаде БНР.

"Без да отстъпим от традиционното разбиране за образование, за ислямско образование, ние трябва да внесем модерност в нашите образователни проекти. Ние ще се опитаме да подобрим и социалния статус на религиозните служители – както чрез финансово обезпечаване, така и чрез осигуряване на различни възможности, тъй като те имат необходимост от това."

Според другия кандидат, Ахмед Хасанов, новият главен мюфтия трябва да работи за благото на мюсюлманите в България.

"Ще започнем работа с младите хора. Имаме млади имами, имаме мюфтийства, имаме училища. Нашата цел е да наблегнем на възпитанието на младите хора и на моралните ценности. Ще бъдем близо до хората, ще се срещаме с тях в отделните райони, ще обсъждаме проблемите и ще видим в най-кратък срок какво можем да направим. Имаме идеи, имаме амбиции, така че ще работим с всички."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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