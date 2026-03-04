Започна изпускането на язовир „Баниска“

илюстрация: Булфото

В ход е контролирано изпускане на водните маси от язовир „Баниска“ в Русенско, след като комбинацията от валежи (дъжд и сняг) през последните седмици и последвалото снеготопене е довела до осезаемо увеличение на притока към водоема.

Мярката се прилага превантивно – с ясната цел нивото да бъде държано в безопасни граници и да не се допуска риск за съоръжението и зоните надолу по течението, предава meteobalkans.com.

По информация на областната администрация нивото във водохранилището е достигнало около 65% от обема му – стойност, която сама по себе си не е „критична“, но при продължаващ приток може да се превърне в проблем, ако не се управлява активно. Затова е задействан основният изпускател и водата се освобождава контролирано – до 1 кубичен метър в секунда. Това е типичен режим при подобни ситуации: достатъчно, за да се „отнеме“ от напора и да се стабилизира нивото, но без резки промени, които биха натоварили деретата и речните корита надолу.

Ключовият детайл е, че изпускането не е фиксирано „на автопилот“. То се прави според конкретната хидрометеорологична обстановка и според реалния приток към язовира – т.е. ако водата идва повече, режимът може да бъде адаптиран; ако притокът спадне, изпускането може да бъде намалено. Именно тази гъвкавост отличава контролираните действия от паническите реакции в последния момент.

От областната управа посочват, че наблюдението е постоянно, така че да се гарантира безопасност при променливо време. Следи се не само „Баниска“, а и нивото на останалите водоеми в региона, като при необходимост могат да бъдат предприети допълнителни мерки. С други думи: това не е „новина за една тръба“, а стандартна управленска процедура в период, в който природата редува валежи, топене и бързи колебания в оттока.

За хората на терен най-важното е простото обяснение: контролираното изпускане е превантивна мярка, която намалява риска при повишен приток. Не означава автоматично „бедствие“, но е сигнал, че водният режим се управлява активно и че институциите следят ситуацията в реално време.

