Започна карнавалът във Венеция

Хиляди хора се стекоха по двата бряга на Големия венециански канал за традиционното шествие с лодки в първата неделя на Венецианския карнавал.



















Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града. предаде Нова тв.

Карнавалното шествие с лодки, управлявани от дегизирани лодкари, потегли от Пунта дела Догана – зоната, в която Канале Гранде се слива с канала „Джудека“ - и приключи при моста „Риалто“.

Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града, но и за устойчивостта на Венеция и на венецианците. Когато шествието достигна моста „Риалто“ по традиция огромният плъх от папие маше се разцепи на две от него полетяха цветeн прах и цветни ленти.

Карнавалът във Венеция се откри още снощи с бал на площад „Сан Марко“, вдъхновен от сериала „Бриджъртън“.

Венецианският карнавал продължава до 17 февруари и протича в духа на олимпизма заради Зимните олимпийски игри, които ще бъдат открити след броени дни в Милано и Кортина д’Ампецо.

