Започна надпреварата между родни плажове и пристанища за "Син флаг" 2026
Пиксабей
Стартира кампанията за набиране на кандидатури за участие в международната
Програма „Син флаг“ за сезон 2026. Инициативата се реализира от Българско движение
„Син флаг“ и е насочена към плажове и яхтени пристанища, които отговарят на високи
екологични и управленски стандарти.
Областна администрация Варна подкрепя инициативата и призовава за по-голяма
активност по Северното Черноморие, тъй като към момента статистиката е следната:
- Бургаска област има 23 Сини флага
- Варненска област има 4 Сини флага
- Добричка област има 3 Сини флага
Програма „Син флаг“ е утвърдена международна сертификационна схема, управлявана
от Фондацията за екологично образование (FEE) – най-голямата световна екологична
организация с членове в над 80 държави. Отличието „Син флаг“ е признат еко-етикет и
символ на качество, безопасност, чистота и устойчиво управление в туризма.
Програма „Син флаг“ е доброволна сертификационна програма.
Кандидатурите за участие в Програма „Син флаг“ за сезон 2026 се приемат до 20 януари 2026 г., като след националната оценка те ще бъдат разгледани от Международното жури на Програмата в Копенхаген, Дания.
Българско Движение „Син флаг” призовава всички концесионери на плажове и управители на яхтени пристанища, които имат самочувствие, че се справят отлично с
управлението им, да се включат в Програмата и да тестват нивото си. И ако наистина
отговарят на изискванията й – да се наредят сред отличените със световната награда
„Син флаг.
Процедурата за кандидатстване е публикувана на българския сайт на Програма „Син флаг“ - https://blueflag.bg/blueflag.php
През 2025 г. Българско движение „Син флаг“ отбелязва 30 години от връчването на
първия „Син флаг“ за България. Сред отличените през годините български обекти са
едни от най-добрите плажове и яхтени пристанища по Черноморието, които служат
като пример за прилагане на добри международни практики и устойчиво развитие в
туризма.
Притежаването на „Син флаг“ носи редица ползи – подобряване на качеството на
туристическите услуги, повишаване на туристическия интерес, подкрепа за местната
икономика, засилване на екологичното образование и опазване на природната среда.
Международният опит също показва пряка зависимост между броя на отличията „Син флаг“ и туристическата привлекателност на съответните дестинации.
Областна управа – Варна насърчава всички концесионери на плажове и мениджърите
на туристически обекти в региона да се включат в инициативата и да кандидатстват за
световното отличие „Син флаг“. Според администрацията престижните отличия за ще допринесат за по-устойчиво развитие на туризма и повишаване на международния престиж на Варненска област.
