Започна операцията по извеждане на танкера Kairos край Ахтопол

Кадър България он ер

Започна операцията по обезопасяване на танкера Kairos, който е блокиран край Ахтопол. На борда на кораба вече работят екипи на Морска администрация. За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор.

"Планът за днес е да извършим всички тези тестове, да възстановим и лявата котва като резерва. Дясната да бъде подготвена за вдигане. Да бъдат подготвени места, където ще закачим утре въжетата или стоманените проволки от влекачите, с които корабът ще бъде теглен. След като приключи цялата тази дейност, преди да стане тъмно, тъй като на кораба няма никакво захранване, да приберем хората на брега", поясни директорът на "Морска администрация" Живко Петров пред България он ер.

Основният риск към момента е евентуална невъзможност да бъде възстановено захранването и хидравликата на кораба. В такъв случай е предвиден резервен вариант, който обаче е значително по-сложен.

"Водолази, кран, допълнителни вече приспособления, но пак казвам, че това е план Б. Той също се разработва, но да се надяваме, че ще тръгне както трябва, тъй като поне по първоначални данни до последно хидравликата е работила", каза още Петров.

Жителите на Ахтопол очакват операцията да премине успешно и танкерът да бъде изтеглен на безопасно място в Бургаския залив.

"Нормално е да се чувства човек по-спокоен, когато вече вижда, че нещата ще се оправят. Защото досега просто не вярвахме. Изобщо не вярвахме. Защото и на север как беше – онзи предишният кораб, който стигна до бедствие. Просто сме изплашени. Това е южното Черноморие", заяви жител на Ахтопол.

В днешната операция участват между 10 души на борда на танкера, трима души на плавателния съд с генератора, както и екип на катер на Морска администрация, който осигурява логистична и оперативна подкрепа.

Вижте повече в репортажа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!