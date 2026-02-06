Започна плановата дератизация на подлези, канални шахти и дерета във Варна
Започна плановата дератизация за 2026 г. на подлези, канални шахти и дерета на територията на различни райони на община Варна, съобщиха от Общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация - Варна”.
Дейностите включват залагане на родентициди в каналните шахти. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност.
Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди, посочват от общинското предприятие.
Графикът за масова дератизация на подлези, канални шахти и дерета:
Изграждане на родентицидна бариера в подлезите:
3-27 февруари – 42 подлеза;
Район „Владислав Варненчик“ – 1857 шахти:
9-13 февруари – централен район и „Кайсиева градина“;
Район „Аспарухово“ – 1020 шахти:
16-19 февруари – централен район – 818 шахти;
20 февруари – кв. „Галата“ – 202 шахти.
Район „Одесос“ – 2295 шахти: 23 - 27.02.2026 г.
Район „Приморски“ – 2604 шахти:
2-4 март – подрайон „Приморски“ – 504 шахти;
5-9 март – подрайон „Простор“ – 1237 шахти;
10-12 март – подрайон „Чайка“ – 863 шахти.
Район „Младост“ – 3429 шахти:
13-17 март – подрайони „Младост“ 1 – 448 шахти; „Младост“ 2 – 889 шахти;
18-20 март – подрайони „Трошево“ – 990 шахти; „Св.И.Рилски“ – 385 шахти; Западна промишлена зона – 55 шахти;
23-24 март – подрайон „Възраждане“ – 662 шахти;
Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета;
25-27 март – село Тополи – 58 шахти и 5 дка; село Каменар – 57 шахти; село Звездица – 19 шахти.
Дерета – 611 дка:
23-31 март – „Младост“ – 283 дка; „Приморски“ – 214 дка; „Владислав Варненчик“ – 90 дка; „Аспарухово“ – 24 дка
