Започна посещението на Патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Снимка Софийска митрополия

Днешният ден е специален за висшия ни божи служител.

На Рождество Христово – 25 декември, в късния следобед започна посещението на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му през 2024 г., съобщи бТВ.

Преди заминаването за Истанбул, Турция, Даниил отслужи водосвет, в който се помоли за безпрепятствено пътуване и Божие благословение.

Заедно с патриарха в църковната ни делегация са и митрополитите: Западно и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Видински Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод.

В 16 ч. патриарх Даниил и водената от него делегация пристигна на летище „Ататюрк“, където бе посрещнат от Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий, и.д. протосингел, и архимандрит Яков, пише факти.бг.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!