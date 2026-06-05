Започна пролетното почистване на канализацията във Варна

Снимка: Община Варна

Близо 305 хил. евро ще бъде поддържана канализационната мрежа на Варна тази година. Пролетното почистване от наноси и боклуци е извършено в районите „Аспарухово“, „Одесос“ и „Приморски“, предстои в „Младост“ и „Владислав Варненчик“. Това каза Тихомир Тимов, директор на Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" в община Варна в предаването „Новият ден“.

Сред проблемите са старата канализация в Гръцката махала и наносите от инертни материали, в резултат на строителни дейности.

Следващото почистване на канализационната мрежа ще е в началото есента (септември-октомври).

След почистването каналите и деретата се обработват от общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“, допълни Тимов.

Редактор "Екип на Петел",

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