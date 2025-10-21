Започна раздаването на хранителни и хигиенни пакети на социално слаби хора и семейства във Варна

Булфото

Започна раздаването на пакети с хранителни и хигиенни продукти на социално уязвими лица и семейства на територията на община Варна. Инициативата се реализира от Българския червен кръст – Областен съвет Варна, в партньорство с Община Варна, по операция „Подкрепа“ от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Право на подпомагане имат лица и семейства с ниски доходи или в социална изолация, които отговарят на условията по програмата, съобщиха от общинската администрация. Сред тях са лица и семейства, получили целева помощ за отопление за сезон 2024/2025 г.; лица с ниски доходи, получаващи месечни помощи за отглеждане на дете; хора с над 90% степен на увреждане и ниски доходи от пенсия; семейства с деца с трайни увреждания; лица, получили еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция на деца; както и лица, получили еднократна помощ поради инцидентно възникнали обстоятелства. Подкрепа се предоставя и на хора, на които е отказана помощ за отопление поради минимално превишаване на дохода, но които все още живеят под прага на материалното лишение.

Раздаването на помощите за първия транш ще се извършва от 20 октомври до 28 ноември 2025 г., всеки работен ден от 8:30 до 13:00 часа, в следните пунктове:

• Райони Младост и Одесос – ул. „Самарско знаме“ №1;

• Район Приморски – кв. Чайка, бл. 67, пенсионерски клуб;

• Район Аспарухово – ул. „Кишинев“ №15, пенсионерски клуб;

• Район Владиславово – чрез Сдружение „Варненец“;

• Жителите на селата в общината ще получават пакетите в пунктове, определени от кметовете по места.

Едночленните и двучленните семейства ще получат пакет с основни хранителни и хигиенни продукти – спагети, захар, тоалетен сапун, препарати за под и съдове, тоалетна хартия, шампоан, паста и четка за зъби, както и перилен препарат. За тричленни и по-големи семейства количествата ще бъдат увеличени.

Програмата цели да осигури базова материална подкрепа на хора в затруднение, да подобри качеството им на живот и да намали социалната изолация.

