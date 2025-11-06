Започна ремонт на главната улица в Балчик

снимка: Булфто

Община Балчик продължава работата по благоустройство, ремонти и подобрения както в централните части, така и в кварталите и околните села. От днес в продължение на около десетина работни дни техниката е концентрирана в централната част на града – ремонт на главната улица "Черно море".

Акцентът е поставен върху шахтите, които са на различни нива и в различно състояние. Поради това, че са много на брой се налага цялостен ремонт на улицата, обясни заместник-кметът по устройство на територията. Димитрин Димитров посочи още, че движението няма да бъде напълно спирано — въвежда се временна организация.

Предвиждат се и други ремонти с целеви средства от държавния бюджет до края на годината, пише pronewsdobrich.bg.

Асфалтиране и подмяна на бордюри по улиците, които вече са подготвени. Работата ще продължи в зависимост от метеорологичните условия — при температури под 5°C дейностите ще бъдат временно преустановени. Сред улиците, които се ремонтират, са "Черни връх" и "Люлин".

Освен в града, се планират и в село Кранево, добави Димитров.

Изкърпват се и дупки по улиците. В момента "ВиК" не извършва асфалтиране след своите ремонти – това прави Общината. Новата наредба, която се подготвя – за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Балчик, ще регламентира задълженията и отговорностите при такива случаи. Тя ще бъде обсъдена публично, след като бъде готов проектът, вероятно до края на годината.

Работи се и по улица "Тимок" в крайбрежната част на Балчик, откъдето са подадени сигнали за лошо състояние.

В момента се отстраняват нарушения по асфалта, причинени от предишни разкопавания за канализация, водопровод и електрозахранване. Фирмата, извършила дейностите, не е възстановила настилката, затова Общината е задържала депозита ѝ и сега със средствата от него възстановява улицата.

Пълно преасфалтиране не е предвидено засега, но най-пропадналите участъци се ремонтират. Възможно е улицата да бъде включена в бюджета за следващата година, тъй като е доста натоварена заради ремонта по панорамния път, обясни още заместник – кметът по устройство на територията.

Във връзка с друг сигнал - от улица "Вихрен", че пропадналата висока част от улицата в началото на годината и възстановена по-късно е останала без предпазен парапет, Димитров обеща, че такъв ще бъде поставен до края на седмицата.

Що се отнася до сигналите за липсващо улично осветление, те се предават ежеседмично до фирмата, която отговаря за това. Последните дни е съобщено за проблеми на улици "Дебър", "Д-р Златко Петков", "Иван Вазов", "Любен Каравелов", ул. "Яворов", вилна зона Белите скали - ул. "Седма". Гражданите могат да подават сигнали на обявените дежурни телефони в Общинския съвет за сигурност денонощно: 0579 72523 и 089 555 4112.

