Започна ремонта на СК "Локомотив" във Варна

снимка: Община Варна

Ремонтът на СК „Локомотив“ е започнал. Налични са всички необходими документи и разрешителни за това. В момента се изпълняват дейности по зала „Димитър Нушев“. След 17 ноември бригадите ще влязат и в залата за лека атлетика. Тренировките ще се преместят навън за около 20-дневен период. Ще се иска разрешение от РДНСК след това тренировъчният процес да се провежда отново в залата. Това обясни шефът на общинското предприятие „Спорт“ Юрджан Ахмед на заседание на ресорната комисия към Общински съвет, пише "Морето".

Общата стойност на ремонта е малко над 3 млн. лева, от които 2.5 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ. Спортната зала „Димитър Нушев“ с прилежащата зала за модерен петобой, както и закритият лекоатлетически комплекс „Локомотив“, ще бъдат изцяло модернизирани чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достигане клас „А“ на енергопотребление на сградите. Ще се изпълнят и мерки, осигуряващи достъпа на хора в неравностойно положение.

Предвижда се на всяка от залите да се изгради фотоволтаична система за производството на електрическа енергия за собствено потребление, което ще допринесе за намаляване на енергийното потребление. Крайният срок за приключване на проекта съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ е 30 юни 2026 г.

Последният мащабен ремонт на закрития лекоатлетически комплекс „Локомотив“ е извършен в периода 2008-2009 г., а през 2011-2012 г. е направен основен ремонт на Спортна зала „Димитър Нушев“. Оттогава се извършват текущи строително–ремонтни дейности.

На спортните клубове, които имат сключен договор с Община Варна за безвъзмездно ползване за тренировъчна дейност, са предоставени часове по график в МСК „Владислав Варненчик“ и залата на I ЕГ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!