Започна ремонтът на „Арена Шумен“

кадър: Проф. д-р Христо Христов, фейсбук

Започна ремонтът на компрометираната настилка в зала „Арена Шумен“, заради която баскетболната федерация забрани мачовете.

В момента от терена се премахва старият паркет. През февруари се очаква да се сложи новата настилка.

Предстои да се смени около 1200 кв. м паркет, предава Шум бг.

„До края на тази седмица ще разглобим паркета, ще махнем подложката. Важно е да видим дали и къде има проблем – в основата или скарата. И след това ще започнем да полагаме новия паркет, който очакваме да бъде доставен“, обясни Емил Георгиев, служителят във фирмата изпълнител.

По думите му ако няма конструктивни проблеми, новият паркет ще бъде положен в рамките на две седмици. Той е предназначен основно за спортни настилки и е сертифициран от международната баскетболна федерация FIBA.

Припомняме, че подмяната на паркета на залата се наложи след инспекция от Българската федерация по баскетбол след сигнали, че по настилката има пропадания, които застрашават здравето на баскетболистите.

Подмяната на настилката в „Арена Шумен“ е на стойност 139 473,68 евро. Това е първа фаза от планирания по-мащабен ремонт на залата. Той е със средства по "Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти". Одобрената от ММС сума е в размер на 1 397 843 лв. с ДДС. Общината се включва с 10% собствено финансиране.

