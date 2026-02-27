Започна саниране на сградата на Община Шумен за 2 млн. евро

снимка: Проф. д-р Христо Христов, фейсбук

Започна саниране на административната сграда на Община Шумен. Служители на софийска фирма вече работят в десетина кабинета, видя ШУМ.БГ

По договор дейностите трябва да приключат през април, като могат да бъдат удължени, но не по-късно от края на юни.

„Няма да се променя нищо по фасадата, всички дейности с малки изключения ще се извършат вътре в сградата“, обясни зам.-кметът по строителство Андреан Ваньов. От външната страна на сградата ще се постави изолация само на подовете на изнесените тераси. Не се предвижда прекъсване на работата на администрацията по време на ремонта.

Ще бъде поставена изолация от 12 см каменна вата от вътрешната страна на всички външни стени. Върху нея ще се постави гипсокатрон, който ще се шпаклова и боядиса. На покрива на сградата ще се инсталират панели за фотоволтаична централа за собствено потребление с обща инсталирана мощност 300 kWp. Сегашните радиатори за парното отопление ще се премахнат и ще бъдат заменени от конвектори – част от централна термопомпена система „въздух/ вода“.

Целта е след прилагането на мерките за енергийна ефективност на сградата да се намали потреблението на ел. енергия със 74%, т.е. да се спестяват 1,587 млн. kWh годишно.

Санирането се извършва по проект на стойност 2,070 млн. евро с ДДС. По-голямата част от парите са по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС, а 250 хил. евро са съфинансиране от страна на Община Шумен.

По други лотове на същия проект в момента тече саниране на сградата на РБ „Стилиян Чилингиров“ и част от Спортен комплекс „Плиска“, а предстои да започне и в Регионалния исторически музей /РИМ/.

