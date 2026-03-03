Започна семеен фестивал в село Кичево за 3 март

Снимка уикипедия, R Green16

Празникът се развихря в село край морската столица.

Стартира конкурс за най-вкусна домашна погача започна Семейният фестивал за 3 март във варненското село Кичево.

С музика, хоро, жива традиция и аромати от българската кухня в населеното място ще отбележат националния празник.

Каним ви да дойдете облечени с народни носии или с дрехи с фолклорни елементи и да направим площада още по-пъстър и духовит, призовават организаторите.

Куклен театър, игри от българския бит, хоротека, огнено шоу и много забавления са предвидени в програмата на събитието.

