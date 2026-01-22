Започна срещата между Зеленски и Тръмп в Давос

Кадър Youtube

Започна е срещата между украинския президент Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос, съобщи украинското президентство.

Програмата на Зеленски включва още изнасянето на реч на форума и участие в панелната дискусия под наслова "Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна". В рамките на събитието Зеленски ще се срещне с представители на енергийни компании.

Срещата с Тръмп е насрочена часове преди специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър да проведат разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. Вашингтон настоява за постигане на споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години, предаде БГНЕС.

