Започна срещата между Зеленски и Тръмп в Давос

22.01.2026 / 14:41 4

Кадър Youtube

Започна е срещата между украинския президент Владимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос, съобщи украинското президентство.

Програмата на Зеленски включва още изнасянето на реч на форума и участие в панелната дискусия под наслова "Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна". В рамките на събитието Зеленски ще се срещне с представители на енергийни компании.

Срещата с Тръмп е насрочена часове преди специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър да проведат разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. Вашингтон настоява за постигане на споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години, предаде БГНЕС.

0
0
kjk (преди 59 минути)
Рейтинг: 174651 | Одобрение: 18786
Краснов направо отвратен,не може да му понася тениската!!!;)Ухилен:woot:
1
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 563186 | Одобрение: 106986
Западни коментатори твърдят, че Оранжевецът е поизоставил темата за окрайна и ще се очаква Зеленото да повтаря : Дай, дай дай, а оранжевия да го успокоява - няма да ти дам, няма да ти дам.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 174651 | Одобрение: 18786
Краснов с траурната физиономия!!!УхиленАнгелчеУсмивка
0
0
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 205159 | Одобрение: -1601
Колко ли ще поиска Краснов?

