Започна супердвубоят Барселона-ПСЖ

снимка: Пиксабей

Барселона и Пари Сен Жермен играят на "Луис Компанис" при резултат 0:0. Двубоят е от втория кръг на основната фаза на надпреварата, като в първите си мачове двата отбора победиха съответно Нюкасъл и Аталанта.

Двата тима влизат в този сблъсък като лидери във временните класирания на своите първенства.

Историята на сблъсъците между Барселона и Пари Сен Жермен е изпълнена с драматични моменти. Последната им среща се състоя на 16 април 2024 г. на "Луис Компанис", когато парижани нанесоха тежко поражение на каталунците с 4:1 в четвъртфиналите на Шампионската лига. Седмица по-рано Барселона бе победил с 3:2 на "Парк де Пренс", припомня Спортал.

Историята помни и легендарния мач от 8 март 2017 г., когато Барселона осъществи невероятен обрат, побеждавайки с 6:1 и отстранявайки ПСЖ след загуба с 0:4 в първия мач. От последните пет срещи каталунците имат две победи, парижани също имат две, а един мач е завършил наравно.

