Започна важен двубой за Везенков и Олимпиакос

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков и Макаби Тел Авив играят в среща от петия кръг на Евролигата. Двубоят е в зала "Александър Николич" в Белград, а Sportal.bg ви дава възможност да го проследите на живо.

Разбира се, Везенков отново попадна в стартовата петица на гръцкия гранд, в компанията на Нтиликина, Уорд, Дорси и Милутинов, предаде Спортал.

ПЪРВА ЧАСТ



След 3 минути и половина игра Олимпиакос изостава с 4-9. В средата на първата част домакините водят с 16-9.

Гръцкият гранд ще се опита да се върне на пътя на победите, след като претърпя първо домакинско поражение за сезона и общо второ от началото на турнира, във вторник - 78-82 срещу Анадолу Ефес. Олимпиакос е 2-2 до момента.

Макаби пък е 1-3 дотук, като във вторник отстъпи със 71-92 в същата зала пред испанския гранд Барселона.

