Започнаха летните намаления в Гърция

Снимка Петел

Летните намаления в Гърция започват с надежди за повече покупки от туристи и местни потребители, но търговците остават предпазливи заради натиска върху семейните бюджети. Сезонът на отстъпките стартира в понеделник и ще продължи до 31 август, като бизнесът очаква умерен ръст на продажбите, съобщава ekathimerini.

Магазините залагат на традиционното засилено пазаруване преди отпуските, големия туристически поток и благоприятното лятно време, за да подобрят оборотите си. В рамките на кампанията търговските обекти ще могат да работят и в неделя, 19 юли, от 11:00 до 20:00 часа, пише Блиц.

Очакванията на търговците са за увеличение на продажбите между 2% и 5%, което би довело общия оборот по време на намаленията до малко над 7 милиарда евро. Въпреки това секторът отчита, че високите разходи за горива и храни продължават да ограничават възможностите на домакинствата да харчат за стоки извън основните нужди.

Допълнителен фактор, който според представителите на бизнеса може да подкрепи местните магазини, е въведената наскоро такса от 3 евро за малки пратки от държави извън Европейския съюз. Според търговците мярката вече е намалила интереса към чуждестранни платформи за онлайн покупки, особено към китайските сайтове за електронна търговия.

Данните показват ограничено раздвижване в сектора. Според Гръцката статистическа служба (ELSTAT) оборотът в търговията на дребно е достигнал 17,11 милиарда евро през първото тримесечие на 2026 г., което е ръст от 3,2% спрямо същия период година по-рано. При инфлация около 3% реалното увеличение остава минимално.

Без да се включват хранителните стоки, автомобилите и горивата, оборотът е нараснал с 2,2% на годишна база до 5,88 милиарда евро.

Различията между отделните компании обаче са значителни. Малките и средните предприятия са отчели ръст от едва 1,1%, а най-малките фирми с до 10 служители дори са регистрирали лек спад от 0,1%. За сметка на това по-големите компании с до 250 служители и годишен оборот над 10 милиона евро са увеличили продажбите си със 7,4%.

Данните за април показват, че общият оборот в търговията на едро и дребно е нараснал с 6,7% спрямо април 2025 г., макар че статистиката обхваща основно по-големите предприятия.

Търговците разчитат и на чуждестранните туристи като един от основните двигатели на сезона на намаленията. Посетителите от ЕС и от други държави се очаква да увеличат разходите си за покупки, като Гърция остава привлекателна дестинация за пазаруване за много туристи.

Туристическият сектор показва положителна динамика през последните месеци. По данни на изследователския институт на Гръцката конфедерация по туризъм (INSETE) международните въздушни пристигания са се увеличили с 5% в периода януари–май спрямо същия период на 2025 г.

Приходите от туризъм също бележат значителен ръст. През първите четири месеца на 2026 г. те са достигнали 2,79 милиарда евро, което е увеличение от 36,9% на годишна база. Очаква се новите данни за приходите през май да бъдат публикувани от Банката на Гърция на 22 юли.

Според правилата за защита на потребителите в страната търговците, които обявяват намаления, трябва ясно да посочват старата и новата цена на продукта. За референтна „предишна цена“ се приема най-ниската стойност, на която стоката е била продавана през 30-те дни преди обявяването на отстъпката.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!