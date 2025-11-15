Започнаха обходите по домовете за подмяна на печките с климатици

Успоредно продължава приемането на заявления за кандидатстване до 28.02.2026 г.

От м. септември са подадени нови близо 200 заявления за подмяната на печки на твърдо гориво с екосъобразни уреди

Община Шумен информира, че гражданите, които са подали заявления за подмяна на отоплителни уреди на втори етап на проекта и са преминали успешно проверката за административно съответствие, могат да очакват посещения по домовете от екипите по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“.

Целта на обходите е да се удостовери на място съответствието между декларираната в заявленията техническа информация и действителното състояние. Експертите правят и огледи на инсталациите и състоянието на имота, за да дадат предписания за най-подходящо отопление. С цел предотвратяване на евентуални злоупотреби служителите задължително се легитимират.

Обходите се осъществяват по график. Одобрените кандидати биват предварително уведомени за огледа на посочените в заявлението контакти, като се уточняват удобен ден и час за посещението.

На първи етап бяха подадени 1175 заявления. От началото на втори етап, който стартира в началото на септември 2025 г. и ще продължи до 28 февруари 2026 г., са подадени още близо 200 заявления за подмяната на печки на твърдо гориво с екосъобразни уреди.

Право на участие в проекта има всеки, който притежава жилище на територията на община Шумен, като собствеността се удостоверява с документ. Юридически лица, които имат помещения за жилищни нужди, също могат да кандидатстват.

Постоянните офиси в гр. Шумен са с работно време от понеделник до петък от 9:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч., и се намират в кв. Гривица, ул. „Ген. Гурко” № 32А и в административната сграда на „Общински пазари“.

Допълнителна информация и публикувана на сайта на Община Шумен, а за контакти се използва тел. 0889 499 502 или e-mail: panov_shumen@abv.bg.

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България

