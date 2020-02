Започнаха оплаквания, че Windows 7 не позволява изключване и рестартиране

.kaldata.com

Потребителите на ОС Windows 7 започнаха да се оплакват в различните форуми и социални мрежи (Reddit1, Reddit2, esupport.quickheal, Twitter, общността на Microsoft), че не могат дори с акаунт на администратор да изключат или да рестартират своя компютър. Операционната система дава грешката You don’t have permission to shut down this computer (Нямате права да изключвате този компютър).

Засега причината за възникването на тази грешка не е изяснена. Потребителите изразяват различни мнения – некоректна работа на системата за контрола на акаунтите на потребителите, срив в груповата политика, предизвикан от последното обновяване на Windows 7 или наскоро излязлото обновяване на Adobe, получено чрез Adobe update.

Специалистите от уеб портала BleepingComputer директно запитаха Microsoft за коментар.

„Знаем че някои потребители на Windows 7 съобщават, че не могат да нормално да прекратят работата с компютъра. В момента анализираме ситуацията“ – съобщи представител на Microsoft в интервю за BleepingComputer.

Потребителите започнаха самостоятелно да търсят решение на проблема. Вече са публикувани няколко варианта за справяне, които не са универсални и не са валидни за всички потребители:

Необходимо е да се създаде нов администраторски акаунт, да се влезе в него, а след това да се направи логване и излизане от оригиналния администраторски акаунт. След това става възможно изключването на персоналния компютър. На практика това е заобикаляне на проблема и не е решение. Изобщо не е удобно всеки път да се извършват тези действия когато се налага изключване или рестартиране

Да се изключат процесите на Adobe в ОС Windows 7 (Adobe Genuine Monitor Service, Adobe Genuine Software Integrity Service и Adobe Update)

Да се изключи системата от командния ред, стартиран с администраторски права. Необходимо е да се използват командите shutdown /s за изключване и shutdown /r за рестартиране. Но преди това трябва да се обновят груповите политики също от администраторски команден ред чрез командата gpupdate /force. Има случаи, когато gpupdate /force не работи и тогава трябва да се рестартира процеса explorer.exe

Да се натисне клавишната комбинация CTL+ALT+DEL и компютърът да се изключи чрез червения бутон в долния десен ъгъл на екрана

Под въпрос е дали ще има официално решение на този проблем. Поддръжката на Windows 7 приключи на 14 януари тази година и Microsoft повече не изпраща обновявания и пачове. Windows 7 продължава да работи, но никой не гарантира нейната безопасност. На обикновените потребители софтуерният гигант предлага закупуване на нов компютър с Windows 10, който да замени остарялото устройство с Windows 7.

Навярно Microsoft ще оправи този проблем при корпоративните потребители, които до 10 януари 2023 година ще получават ъпдейти, но трябва да плащат немалки суми за тях.

