Започнаха преговори между ХАМАС и Израел

Непреките преговори между палестинската и израелската делегация започнаха в египетския курорт Шарм ел-Шейх този следобед. Фокусът на разговорите е върху практическите договорености за улесняване на размяната на затворници, съобщиха източници пред Al-Cahra News.



Палестински и египетски представители заявиха пред BBC, че срещите са фокусирани върху "създаването на полеви условия“ за евентуална размяна, която би довела до освобождаването на всички израелски заложници в замяна на редица палестински затворници.



ХАМАС обяви по-рано, че е съгласен с предложенията на мирен план на Доналд Тръмп отчасти, но не е отговорил на няколко ключови искания - включително разоръжаването си и бъдещата роля в Газа, допълва Фокус.



Израелският премиер заяви в събота, че се надява да обяви освобождаването на заложниците "в следващите дни“.



Разговорите, по време на които египетски и катарски представители ще проведат срещи с делегации както от Израел, така и от ХАМАС поотделно, се провеждат в навечерието на втората годишнина от нападението, водено от палестинската групировка срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при което около 1200 души бяха убити, а 251 други бяха взети за заложници.



Израелските военни започнаха офанзива в Газа в отговор. Оттогава 67 160 души са били убити при израелски военни операции в Газа, според здравното министерство на територията, управлявано от ХАМАС.

