Започнаха преговорите за нов колективен трудов договор за работещите на Летище Варна

Преговори за подписване на нов колективен трудов договор започнаха представителите на синдикатите от летището във Варна с ръководството на аеропорта, в лицето на главния изпълнителен директор Михаел Ройш. Предложенията на синдикатите са за увеличение на заплащането за положен нощен труд до 2.50 лева на час, увеличение на платения годишен отпуск с два работни дни (независимо от стажа), увеличение с 200 лева на средствата за поевтиняване на храната, както и въвеждане на сезонен бонус за всички работници и служители, не по-малко от 300 лева месечно за юни, юли и август.

Под предложението са подписани представителите на КНСБ и "Подкрепа" във Варна и Бургас, посочва Радио Варна.

Припомняме, че служителите в летището във Варна бяха в стачна готовност заради неизплащане на допълнителни възнаграждения за летните месеци.

Следващият етап от преговорите предстои на 6 ноември.

