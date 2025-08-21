Започнаха разговорите за спасяването на ФК „Спартак 1918“

снимка община Варна

По инициатива на председателя на ФК „Спартак 1918“ Алекс Илиев в Община Варна се проведоха две срещи във връзка със състоянието на клуба. Поводът бе писмо от Илиев до кмета на Варна и Общинския съвет, в което той информира за тежката финансова ситуация и натрупаните задължения на клуба.

На разговорите присъстваха изпълняващият функциите кмет Павел Попов, зам.-кметът Илия Коев, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, общински съветници, както и експерти от администрацията.

По време на първата среща Алекс Илиев представи данни за установени финансови проблеми и натрупани задължения в размер на близо 4,5 млн. лв., които застрашават дейността на клуба. Той посочи и рисковете от загуба на лиценз от страна на Българския футболен съюз.

На втората среща се включиха и представители на предходното ръководство на ФК „Спартак 1918“, които изложиха информация за направени инвестиции и вложени средства по време на своето управление.

В рамките на разговорите бе обсъдено да бъде поискано и разгледано официално становище на БФС за актуалното състояние на лиценза на клуба, кореспонденцията с НАП за публичните задължения, както и подготовката на оздравителен план.

