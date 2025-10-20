Започнаха снимките на "Чамкория" – новия филм на Виктор Божинов с Малин Кръстев в главната роля

Кадър ютуб

На 19 октомври в София започнаха снимките на "Чамкория" – втория филм на Виктор Божинов по роман на Милен Русков след огромния успех на "Възвишение".

Премиерата по кината се очаква през 2027 г.

"Благодарен съм на съдбата, че отново мога да режисирам филм по роман на Милен Русков. Искам да създам филм, който вълнуващо и забавно разказва за един от най-сложните периоди от новата ни история", споделя Божинов, цитиран от България он ер.

Действието на "Чамкория" се развива през 20-те години на XX век – време на остри политически сблъсъци и социално напрежение. Главният герой Бай Славе, ветеран от войните и шофьор от Банишора, е поверен на Малин Кръстев. Анархиста с прякор Джина ще изиграе Христо Петков, с когото режисьорът работи и във "Възвишение" и "Бягство".

Филмът е подготвян осем години, като Божинов събира впечатляваща колекция от автентични костюми, предмети и превозни средства от епохата.

Част от историческите сцени ще бъдат пресъздадени с технологии от хитовия сериал „Мандалорецът“, използвани за първи път в българското кино.

"Чамкория" е продукция на "Талънт партнърс" в копродукция с Българската национална телевизия и Falconwing Studio, с подкрепата на Национален филмов център, Столичната община, Столична програма "Култура", Община Самоков и Негово Величество Симеон Втори.

Изпълнителен продуцент е "Гала филм". Спомоществователи на филма са и компаниите Rila Sport, Solent, Мото-Пфое, Mото-Пфое Рентал, Ретро музей "Златен Рожен", Clean Spot и др.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!