Започнало е възобновяване на жп превозите в Германия

Пиксабей

„Дойче Бан“ започна да възобновява железопътните превози, след като прекъсване в комуникационната система в цяла Германия късно снощи доведе до спиране на движението по цялата мрежа на компанията, потвърдиха няколко репортери на ДПА, пътуващи в засегнати влакове.

Държавният железопътен оператор съобщи, че е установил причината за прекъсването и че служителите му работят по отстраняването на проблема, но не предостави допълнителни подробности, пише БТА.

Регионалните и крайградските железопътни оператори, управлявани от „Дойче Бан“, съобщиха в Екс, че движението постепенно се възобновява, но предупредиха, че е вероятно и тази сутрин да има значителни закъснения и отменени влакове.

Смущенията са засегнали цифровата радиосистема, използвана за железопътни операции и комуникации в цялата мрежа на „Дойче Бан“.

Смущенията засегнаха и някои услуги на крайградските влакове, обслужвани от „Дойче Бан“, включително цялата мрежа на берлинската услуга „Ес-Бан“ (S-Bahn).

Местните оператори в няколко германски града съобщиха за преустановяване на услугите или закъснения, докато други системи за градски транспорт, включително метрото в Хамбург, продължиха да функционират нормално.

Частните железопътни оператори също бяха засегнати. Компанията „Метроном“ (Metronom), която обслужва регионални пътнически превози в Северна Германия, съобщи, че всичките ѝ влакове са били засегнати.

Редактор "Екип на Петел",

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