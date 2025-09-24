Започва 53-тото рали „Стари столици“

снимка,архив: Булфото

Тазгодишното 53-то издание на рали „Стари столици“ ще започне с градски етап в района на „Арена Шумен“. Автомобилната надпревара ще се проведе в Шумен, Велики Преслав и Върбица на 18 и 19 октомври.

За разлика от 2023 г., когато за първи път се кара етапът около „Арена Шумен“ и той бе последен за първия състезателен ден, сега отсечката е под №1 в програмата, предава Шум бг.

Десет са скоростните етапи в състезанието, разделени по 5 в първия и втория състезателен ден, обявиха организаторите от „Шумен аутоспрт“.

След атрактивната отсечка „Арена Шумен“ следват „Пивовара“ и „Лозево“, които ще се преминават по два пъти. Това са етапите за съботния ден. В неделя са отсечките „Велики Преслав“, Върбица“, „Кота 1008“, „язовир „Тича“. Надпреварата завършва със специалния етап „Валери Великов“ (Power Stage), който носи допълнителни точки за пилотите.

И тази година центърът на рали „Стари столици“ ще е на паркинга на „Арена Шумен“. Там ще са сервизният парк и официалната церемония по откриване на автомобилното състезание. Тя ще се състои в събота, 18 октомври, от 12,00 часа. Закриването на ралито и награждаването на победителите ще е в неделя от 14,30 отново пред „Арена Шумен“.

Заявки за участие в рали „Стари столици“ 2025 се приемат от 6 до 13 октомври.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!