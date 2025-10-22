Започва "Бързи и сръчни" във Варна
Снимка Община Варна
Стартира спортния празник „Бързи и сръчни“ Есен 2025, който има за цел да популяризира активността и здравословния начин на живот сред учениците от I до IV клас чрез спортни активности.
В тази връзка дирекция "Спорт" отправя покана към училищата да излъчат представителни отбори за участие в спортния празник.
Състезанията ще се проведат по следния график в МСК „Владислав Варненчик“:
- 05.11.2025 г./сряда/ - от 13.30ч. - IV клас
- 06.11.2025 г./четвъртък/ - от 13.30ч. - III клас
- 12.11.2025 г./сряда/ - от 13.30 ч.- II клас
- 13.11.2025 г./четвъртък/ - от 13.30ч. - I клас
За участие е необходимо всяко училище да попълни коректна заявка и да изпрати на ел. адрес sportvarna@abv.bg или в Дирекция „Спорт“, зала „Юнашки салон“, етаж 2 в срок до 27 октомври 2025 г.
