Започва "Бързи и сръчни" във Варна

Снимка Община Варна

Стартира спортния празник „Бързи и сръчни“ Есен 2025, който има за цел да популяризира активността и здравословния начин на живот сред учениците от I до IV клас чрез спортни активности.

В тази връзка дирекция "Спорт" отправя покана към училищата да излъчат представителни отбори за участие в спортния празник.

Състезанията ще се проведат по следния график в МСК „Владислав Варненчик“:

- 05.11.2025 г./сряда/ - от 13.30ч. - IV клас

- 06.11.2025 г./четвъртък/ - от 13.30ч. - III клас

- 12.11.2025 г./сряда/ - от 13.30 ч.- II клас

- 13.11.2025 г./четвъртък/ - от 13.30ч. - I клас

За участие е необходимо всяко училище да попълни коректна заявка и да изпрати на ел. адрес sportvarna@abv.bg или в Дирекция „Спорт“, зала „Юнашки салон“, етаж 2 в срок до 27 октомври 2025 г.

