Започва аварийно изграждане на нов тръбопровод за отпадните води на Кранево

Община Балчик е уведомила Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна за намерението си да реализира инвестиционно предложение за аварийно изграждане на тръбопровод за морско заустване на пречистените води на пречиствателна станция „Албена“. Проектът обхваща територията на село Кранево и крайбрежната зона на Черно море, като целта е да се подмени амортизираната система за отвеждане на отпадъчните води от станцията към морето.

Предвижда се изграждане на подводна траншея, полагане на нова тръба и нейното засипване, като трасето ще бъде с обща дължина от над 900 метра – 737 метра в морската част и 165 метра по сушата. Новият тръбопровод ще се свързва с вече съществуващата мрежа чрез шахта от сулфатоустойчив бетон, което ще гарантира дълготрайност и устойчивост на връзката.

Според документацията, тръбата ще отвежда биологично пречистени води с ниско съдържание на неразтворени вещества (до 35 mg/l), което минимизира риска от утаяване и замърсяване.

По време на строителните дейности ще се използват стандартни материали – цимент, камък, пясък, вода и изолационни елементи, като не се очаква генериране на опасни отпадъци или емисии, освен минимални количества прах и изгорели газове от строителните машини. Строителните отпадъци ще бъдат третирани съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци.

В уведомлението се подчертава, че дейността не касае обекти с висок или нисък рисков потенциал по Закона за опазване на околната среда и че през есенно-зимния период количеството на отпадъчни води е минимално, което ще улесни изпълнението на проекта.

Община Балчик очаква указания от РИОСВ – Варна относно необходимите действия по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Уве­дом­ле­ние­то е пуб­ли­ку­ва­но на сай­та на Об­щи­на­та balchik.bg, предаде Радио Варна.

Проектът за модернизация на ПСОВ Албена забави с година аварийното изграждане на нов тръбопровод, обясни кметът на Балчик Николай Ангелов: „Имахме огромен проблем с определянето на точката, от която започваме изграждането — не точката на заустване в морето, а точката на брега. Смятам, че вече всичко е изчистено. Издали сме строително разрешение и тази седмица трябва да бъде заверено от министъра на регионалното развитие, защото строежът е първа категория. Надявам се, че най-накрая ще започнем".

След това ВиК ще надгради с техния проект за модернизация на пречиствателна станция Албена по европейски проект.

"Нашият проблем дойде точно от проекта на ВиК — ние трябва да изпълним част от техния. Те няколко пъти променяха трасето, през което ще мине новият колектор, и мястото, където той ще се срещне с аварийното заустване. Това беше причината за забавянето — почти година“ – коментира още кметът на Балчик Николай Ангелов.

Припомняме, че проектът на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД предвижда изцяло нов отвеждащ колектор, състоящ се от два компонента: нов колектор от ПСОВ до брега с дължина приблизително 2.2 км; ново дълбоководно заустване с дължина приблизително 2.5 км от бреговата шахта до крайната точка на подводния тръбопровод. Предвижда се отвеждащият колектор да се изпълни с финансиране по програма „Околна среда“ 2021-2027.

