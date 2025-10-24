Започва делото срещу полицаите от Казанлък, обвинени в убийството на арестант

снимка Булфото

Започва делото срещу двама полицейски служители, обвинени в умишлено убийство в съучастие. Случаят е от февруари тази година в Казанлък и предизвика множество протести.

Заседанието продължи, въпреки двете му прекъсвания. Беше поискан отвод на председателя на тричленния съдебен състав, тъй като тя участвала в предварителния разпит на двамата обвинени. Защитата на единия полицай пък поиска отвод на защитата на другия обвинен служител на реда. Причината – смятал, че всичко казано досега, се обръщало срещу клиента му.

26-годишният Борис и 36-годишният Димитър са обвинени, че при проверка на сигнал по „особено мъчителен начин и с особена жестокост” са причинили смъртта на 47-годишния Даниел Кискинов.

Според обвинението след сигнал те влизат в дома на Кискинов и започват да го бият, което довело до смъртта му. След този случай започнаха редица промени в редиците на МВР. Той беше определен от министъра на вътрешните работи като "срам", а самият Митов заяви, че подобни прояви няма да бъдат нито допускани, нито толерирани.

Трагедията предизвика много протести в Казанлък и беше определена от МВР като "уронваща престижа на институцията". По случая са събрани много доказателство от експертизи и видеокамери. Прокуратурата повдигна обвинение за убийство при изпълнение на служба, според което полицаите могат да получат наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на помилване.

София и Божидар познавали Даниел, който бил един от учениците на световноизвестния физик Теодосий Теодосиев - Тео.

"Даниел беше убит брутално в собствения си дом от полицаи, отзовали се за проверка. Умря от ръцете на хората, които трябва да го пазят, възмутени сме. Процесът е изпитание за правосъдната ни система. Не знаем дали е починал в дома си, или в Спешна помощ, дали информацията, която ни се предоставя, е истина. Това трябва да се установи. Полицаите са се чувствали безнаказани, дано да има прозрачен процес. Искаме максимални наказания", казва София. Божидар пък очаква, че ще има справедливост, макар приятелят му да няма как да се върне. "Дори най-изявеният престъпник не заслужава подобна съдба. Правораздавателната система отрежда какво е справедливо", допълва той.

„Обвиненията са възможно най-тежките в нашия Наказателен кодекс – за умишлено убийство от длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения.

Убийството е извършено по особено жесток начин, изключително мъчителен за жертвата”, заяви прокурор Митко Игнатов, предаде Нова тв.

