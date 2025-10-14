Започва делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София

кадър: БНТ

Започва делото за погрома върху сградата на представителството на Европейската комисия в София. Предстои в Районния съд в столицата да се проведе разпоредително заседание по процеса срещу шестимата обвиняеми по случая.

В края на юли Софийската районна прокуратура внесе в съда обвинителния акт. Според него един от участниците е блъскал по входната врата, хвърлил възпламеняващ се предмет, а впоследствие бутнал полицай, който паднал на земята.

Друг мъж, въоръжен с дървен прът със знаме, е нанесъл множество удари по стъклата на сградата и е счупил прозорец на централния вход. До безредиците се стигна през февруари по време на организиран от партия "Възраждане" протест срещу еврото. При последвалата ексалация на напрежението протестиращите започнаха да хвърлят червена боя и бомбички по сградата на представителството на ЕК в София.

Петима от обвиняемите мога да получат до 5 години затвор, а шестият - до две години и половина, тъй като е непълнолетен, предаде БНТ.

