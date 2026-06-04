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Днес започва делото за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а няколко души бяха ранени, сред тях и деца. Обвиняем е Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство.

Инцидентът е от август миналата година. Тогава в близост до хотел в курорта, Бургазлиев блъсна с АТВ петима души. 35-годишната Христина загина, а малкият ѝ син пострада тежко. Ранени бяха още две деца, както и служител на близкия хотел.

Според прокуратурата деянието е извършено при евентуален умисъл и след употреба на марихуана. Случаят предизвика широк обществен отзвук и протести с настояване за справедливо наказание, предава БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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