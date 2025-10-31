Започва есенното унищожаване на плъхове и мишки в канализацията и деретата във Варна
Снимка: Пиксабей
От понеделник – 3 ноември, започва есенно-зимната масова дератизация на подлези, канални шахти и дерета за 2025 г. на територията на община Варна, съобщават от Общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“.
Дератизацията включва залагане на родентициди в каналните шахти, в дупките на гризачите или в дератизационни кутии. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност.
Дератизацията ще се извършва при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.
Те ще се извършват по следния график:
Изграждане на родентицидна бариера в подлезите
03-28.11.2025 г. – 42 подлеза
Район „Владислав Варненчик“– 1857 шахти
03-07.11.2025 г. – централен район и „Кайсиева градина“
Район „Аспарухово“ – 1020 шахти
10-12.11.2025 г. – централен район – 818 шахти
13-14.11.2025 г. – кв. „Галата“ – 202 шахти
Район „Одесос“ – 2295 шахти
17-21.11.2025 г.
Район „Приморски“ – 2604 шахти
24-25.11.2025 г. – подрайон „Приморски“ – 504 шахти
26-28.11.2025 г. – подрайон „Простор“ – 1237 шахти
01-03.12.2025 г. – подрайон „Чайка“ – 863 шахти
Район „Младост“ – 3429 шахти
04-08.12.2025 г. – подрайони „Младост“ 1 – 448 шахти; „Младост“ 2 – 889 шахти
09-11.12.2025 г. – подрайони „Трошево“ – 990 шахти; „Св. И. Рилски“ – 385 шахти
Западна промишлена зона – 55 шахти
12-15.12.2025 г. – подрайон „Възраждане“ – 662 шахти
Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета
16-19.12.2025 г. – Тополи – 58 шахти и 5 дка дерата; Каменар – 57 шахти; Звездица – 19 шахти
Дерета – 611 дка
22-31.12.2025 г. – „Младост“ – 283 дка; „Приморски“ – 214 дка;
„Владислав Варненчик“– 90 дка; „Аспарухово“ – 24 дка
