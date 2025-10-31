Започва есенното унищожаване на плъхове и мишки в канализацията и деретата във Варна

Снимка: Пиксабей

От понеделник – 3 ноември, започва есенно-зимната масова дератизация на подлези, канални шахти и дерета за 2025 г. на територията на община Варна, съобщават от Общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“.

Дератизацията включва залагане на родентициди в каналните шахти, в дупките на гризачите или в дератизационни кутии. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност.

ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.

Те ще се извършват по следния график:

Изграждане на родентицидна бариера в подлезите

03-28.11.2025 г. – 42 подлеза

Район „Владислав Варненчик“– 1857 шахти

03-07.11.2025 г. – централен район и „Кайсиева градина“

Район „Аспарухово“ – 1020 шахти

10-12.11.2025 г. – централен район – 818 шахти

13-14.11.2025 г. – кв. „Галата“ – 202 шахти

Район „Одесос“ – 2295 шахти

17-21.11.2025 г.

Район „Приморски“ – 2604 шахти

24-25.11.2025 г. – подрайон „Приморски“ – 504 шахти

26-28.11.2025 г. – подрайон „Простор“ – 1237 шахти

01-03.12.2025 г. – подрайон „Чайка“ – 863 шахти

Район „Младост“ – 3429 шахти

04-08.12.2025 г. – подрайони „Младост“ 1 – 448 шахти; „Младост“ 2 – 889 шахти

09-11.12.2025 г. – подрайони „Трошево“ – 990 шахти; „Св. И. Рилски“ – 385 шахти

Западна промишлена зона – 55 шахти

12-15.12.2025 г. – подрайон „Възраждане“ – 662 шахти

Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета

16-19.12.2025 г. – Тополи – 58 шахти и 5 дка дерата; Каменар – 57 шахти; Звездица – 19 шахти

Дерета – 611 дка

22-31.12.2025 г. – „Младост“ – 283 дка; „Приморски“ – 214 дка;

„Владислав Варненчик“– 90 дка; „Аспарухово“ – 24 дка

