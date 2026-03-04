Започва евакуацията на българите от Близкия изток

кадър: Петел

На 4 март започва евакуацията на българските граждани, които останаха блокирани в държавите от Близкия изток заради конфликта на Иран със САЩ и Израел.

Първите полети се очакват в сряда сутринта. Те трябва да приберат нашите съграждани от Оман, Абу Даби и Дубай, като първият полет се очаква да бъде от Оман и с него трябва да се завърнат около 300 души. Това стана ясно от думите на служебния външен министър Надежда Нейнски, предаде БГНЕС. Всичко обаче ще зависи от въздушното пространството и това, което се случва в Близкия изток, направи уточнение тя след извънредната среща в Министерски съвет, свикана от премиера Андрей Гюров.

Самият премиер заяви, че правителството се е фокусирало върху изваждането на нашите сънародници от региона. По думите му се обсъждат много маршрути, но приоритет в случая е сигурността. „Това, което помолих да бъде направено и очаквам в следващите дни да заработи в много в един много добър темп – информация и списъци за броя на българските граждани в отделните дестинации къде ние имаме готовност за извеждане, за да може тази информация да се подаде във въздушното ръководство, което да заяви необходимите маршрути и слотове за кацане на летищата“, съобщи Гюров.

Военният конфликт завари стотици наши сънародници в държавите от Персийския регион. Някои от тях са там на почивка, а други са постоянно пребиваващи.

