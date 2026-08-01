Булфото

Започва фестивалът „Море от книги“ във Варна

Второто издание на форума включва над 80 събития в рамките на 10 фестивални дни, на няколко сцени и локации.

Кметът Благомир Коцев откри литературния фестивал „Море от книги“, който в рамките на 10 дни – от днес до 9 август, ще предложи на читателите над 80 вълнуващи събития: официални премиери, детски творчески и образователни работилници, срещи с автограф, партньорски събития на няколко сцени и локации.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!