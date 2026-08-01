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Започва фестивалът „Море от книги“ във Варна

01.08.2026 / 13:05 0

Булфото

Започва фестивалът „Море от книги“ във Варна

Второто издание на форума включва над 80 събития в рамките на 10 фестивални дни, на няколко сцени и локации.
Кметът Благомир Коцев откри литературния фестивал „Море от книги“, който в рамките на 10 дни – от днес до 9 август, ще предложи на читателите над 80 вълнуващи събития: официални премиери, детски творчески и образователни работилници, срещи с автограф, партньорски събития на няколко сцени и локации.

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