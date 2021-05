Започва финалът на Евровизия. Виктория ще представи България

кадър: БНТ

Тази вечер е развръзката в дългоочаквания финал на "Евровизия" 2021.

Българският представител в конкурса е младата и талантлива Виктория Георгиева, която ще изпълни песента "Growing up is getting old".

Музикалното събитие от голямата сцена в Ротердам може да гледате на живо по БНТ1 или ТУК:

Заради регламента на "Евровизия" сънародниците на Виктория от България нямат право да я подкрепят в гласуването, но това може да направят всички българи, живеещи в чужбина - в Европа и в Австралия. Единственото условие е да гледат местните обществени телевизии и да гласуват на телефонните номера, които са изписани на техните екрани.

Гласуването за Виктория Георгиева, която излиза под номер 17, е от 00:05 до 00:50 ч българско време, а по регламент може да я подкрепите с до 20 есемеса или обаждания.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg