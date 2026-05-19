Започва изплащането на помощите за горива за април

Снимка Пиксабей

От днес започва изплащането на помощите за горива за месец април за хората, които отговарят на условията за подпомагане.

Общо 232 000 собственици на автомобили с доходи до два пъти линията на бедност ще получат финансова подкрепа в размер на 20 евро.

Хората, които получават средствата по банков път, ще могат да разполагат със сумите още днес.

За получателите, които вземат помощта чрез „Български пощи“, изплащането ще се извършва в периода от 20 до 27 май.

Мярката е насочена към домакинства с по-ниски доходи и цели да подпомогне разходите за горива, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!