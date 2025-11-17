Започва кампания за кръводаряване в подкрепа на пострадали при катастрофи във Велико Търново

Булфото

В областната болница във Велико Търново от днес започва кампания за доброволно кръводаряване за пострадали при пътнотранспортни произшествия. Инициативата е на областния управител Юлия Мутафчиева и на лечебното заведение.

Като регион с тежък автомобилен трафик и сериозен травматизъм от катастрофи, областният управител на Велико Търново Юлия Мутафчиева призова гражданите да дарят кръв, която е жизнено необходима за спасяване живота на пострадали при пътни инциденти.

Днес от 10 часа в Центъра по трансфузионна хематология във великотърновската болница е началото на кампанията по доброволно кръводаряване за пострадалите при катастрофи. Желаещите могат да кръводарят всеки делничен ден от 8 до 13 часа, предаде БНР.

Според данните великотърновската полиция от началото на годината в региона са станали 1140 пътни произшествия, от тях тежките са 255 с 326 ранени и 13 загинали.

В сравнение със същия период на миналата година има намаление и на катастрофите, и на пътния травматизъм в региона.

