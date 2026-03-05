Започва кърпенето на големите дупки във Владиславово

Снимка Булфото

Оправят пътищата във Владисалвово.

От другата седмица се очаква да започнат дейностите по кърпене на дупки в най-проблемните участъци за район "Владислав Варненчик". Това уверение е получил районният кмет Николай Костадинов, който обясни за Радио Варна, че все още няма възлагателно писмо, с което фирмите да започнат ремонтите. До края на тази седмица такова писмо ще бъде налице, са уверили от Община Варна, допълни Костадинов.

Вчера Благомир Коцев се е срещнал с кметовете от района за състоянието на градската среда и инфраструктурата по райони. В новата процедура за ремонт на уличната мрежа са предвидени 730 хил. евро, 14,5% от които ще бъдат насочени към район "Владислав Варненчик". Тези средства ще стигнат само за кърпене на дупки, подчерта Николай Костадинов. Хубавото е, че инфраструктурата ни е реновирана на повече от 80%, каза още за Радио Варна той.

Състоянието на участъка от бул. "Цар Освободител" и улица "Атанас Москов" е фрапиращо, асфалтовата настилка там е изключително амортизирана, допълни кметът на район „Владислав Варненчик“. По думите му дупките трябва да бъдат изкърпени в по-големи параметри, а не да бъде ефектът временен, както се е случвало досега. Най-належащото нещо за цялото община е ремонт на бул. "Цар Освободител", но за съжаление това не може да се случи на този етап, каза още кметът на район "Владислав Варненчик".

