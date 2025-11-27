Започва кастрация на бездомните котки във Варна

Пиксабей

Община Варна започва кастрация на уличните котки. Това съобщи изпълняващата функциите кмет на Община Варна Снежана Апостолова по време на днешното заседание на Общинския съвет.

По последни данни уличните котки във Варна наброяват 23 хиляди, припомни общинският съветник от "Възраждаме" Дилян Георгиев и попита какви мерки ще вземе Общината, за да се справи с популацията.

"Можете да видите десетки котки тук, до Община Варна. Най-важното е да има кастрационен център, по всяка вероятност бройката е над 23 хиляди", подчерта Георгиев, цитиран от Радио Варна.

Към момента има избран изпълнител за петте района и започва действие по обществената поръчка, заяви и. ф. кмет на Варна Снежана Апостолова.

