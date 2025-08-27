Започва кинофестивалът във Венеция

Кадър Youtube

Церемонията по откриването на фестивала ще води италианската комедийна актриса Емануела Фанели. Той ще започне с италианския филм "La Grazia" на Паоло Сорентино с участието на Тони Сервило и Анна Ферцети, който е в конкурсната програма, предава БНР. В нея има 5 италиански филма от общо 21.

Конкуренцията е сериозна и с интересно присъствие на холивудски киноленти с участието на Джулия Робертс, Джордж Клуни и други, които са и специални гости на фестивала. От първоначални наблюдения критиката смята, че 82-ият кинофест ще e един от най-добрите по качество от всякакъв характер.

Интригата е дали италиански филм ще спечели "Златен лъв", за което водещата Емануела Фанели за RAINEWS каза: "Надявам се! Дано този звук да им донесе късмет. Стискам палци на италианските филми“.

"Златен лъв" за цялостно творчество ще получи майсторът на немското кино Вернер Херцог, за който хвалебствено обръщение ще произнесе големият американски режисьор Франсис Форд Копола. Легендарната американската актриса Ким Новак, известна като актрисата от филмите на Хичкок, също ще получи "Златен лъв" за цялостно творчество.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!