Започва нов курс за начално обучение по плуване за деца от 8 до 12 години във Варна

Снимка: Пиксабей

Програмата за начално обучение по плуване за деца от 8 до 12-годишна възраст на басейн „Делфини“ продължава, съобщиха от ОП „Спорт – Варна“.

Тренировъчният процес ще започне на 22 септември (понеделник), като записването за курса е в периода от 16 до 21 септември 2025 г. на касата на плувния басейн от 7 до 13 ч. и от 14 до 20 ч. При записване родителите ще получат по-подробна информация за графиците и часовете на провеждане на обучението, както и за имената и контактите на треньорите.

Обучението е безплатно и включва 20 учебни часа, като на касата на ПБ „Делфини” се заплаща такса от 20 лева за вход в басейна. Тренировките се провеждат три пъти седмично в сутрешните или следобедните часове, в зависимост от избрания от семействата график.

Организатори са ОП „Спорт - Варна“, Дирекция „Спорт“ към Община Варна и спортните клубове, ползващи безвъзмездно общинските спортни бази. За допълнителна информация - ПБ „Делфини“ на тел: 052 820 640.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!