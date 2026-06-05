Започва опис на щетите след наводнението в котленското село Тича
Кадри Нова телевизия
Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича от вчера следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени, няма пострадали хора.
Електрозахранването в района е било спряно за кратко, проблем с водоподаването няма, предава Нова телевизия. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи бяха осигурени места в училището и читалището.
От местната администрация не изключват да поискат помощ от доброволци за разчистване на щетите.
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