Започва опис на щетите след наводнението в котленското село Тича

Кадри Нова телевизия

Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича от вчера следобед. По данни от местната администрация, над 30 къщи са били наводнени, няма пострадали хора.

Електрозахранването в района е било спряно за кратко, проблем с водоподаването няма, предава Нова телевизия. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи бяха осигурени места в училището и читалището.

От местната администрация не изключват да поискат помощ от доброволци за разчистване на щетите.

Редактор "Екип на Петел",

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