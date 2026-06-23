Започва основен ремонт на над 29 км третокласни пътища в област Добрич, финансиран от ЕС

Снимка: АПИ

Започва основния ремонт на близо 12 км от път III-2903 в участъка от Генерал Тошево до село Изворово /от км 0 до км 11+800/ и на над 17 км от третокласния път III-2904 в участъка от село Захари Стояново до село Дуранкулак /от км 0+000 до км 17+779/. И двете отсечки са на територията на община Генерал Тошево, област Добрич, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Рехабилитацията се изпълнява по проект № BG16FFPR003-2.002-0038 „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Добрич“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Третокласните отсечки са важни транспортни артерии в област Добрич и осигуряват връзката на Генерал Тошево с редица населени места в северозападната част на региона. Републиканският път III-2904 свързва две от основните транспортни направления в Североизточна България - път II-29 Варна - Добрич - Констанца и път I-9 /Е87/ Варна - Дуранкулак - Констанца.

На символичната първа копка на обекта на изхода на Генерал Тошево бяха г-жа Николина Чапанова, директор на дирекция „Европейски проекти за регионално развитие“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, представители на строителя, надзора, местната власт и др.

Участъкът от път III-2903, който ще се рехабилитира, започва от Генерал Тошево, като трасето излиза от града в западна посока и преминава през село Къпиново и продължава до село Изворово. Проектът предвижда цялостното възстановяване и подобряване на технико-експлоатационните характеристики и носимоспособността на настилката, както и осигуряване на ефективно отводняване. Заложени са и редица мерки за повишаване на пътната безопасност, понижаване на бордюрите при кръстовищата за осигуряване на по-достъпна среда, нова маркировка, знаци и ограничителни системи. С реализирането на дейностите ще се подобри пътната инфраструктура, ще се повиши безопасността на движението, ще се осигури по-комфортно пътуване и по-добра свързаност между населените места в региона.

Строително-монтажните работи ще се изпълняват от ДЗЗД „Далана“, в което участват „Автомагистрали-Черно море“ АД и „Винс ин Хок“ ЕООД. Надзорът е възложен на „Експерт надзор“ ДЗЗД, включващо „Геоексперт България“ ЕООД и „Строй Тех Надзор“ ЕООД. Срокът за изпълнение на строителните работи е 360 календарни дни.

С рехабилитацията на път III-2904 в участъка от село Захари Стояново до село Дуранкулак ще се подобри достъпът на гражданите до здравни, образователни и административни услуги, ще се стимулира развитието на туризма, трансграничното сътрудничество и ще се насърчи икономическото сътрудничество. Ремонтът ще обхваща участък, който започва от село Кардам, преминава през село Чернооково и завършва след кръстовището с републиканския път III-2963 в село Спасово. Третокласният път преминава през редица населени места и в проекта са заложени мерки за подобряване на условията за движение и повишаване на безопасността.

Проектът предвижда реконструкции на трасето и изграждането на нова пътна основа и нова асфалтова настилка. В селата Кардам и Спасово ще бъде изградена колекторна система, ще се рехабилитират тротоарните настилки. Ще се понижат и бордюрите при кръстовищата, за да се осигури достъпна среда за хората с увреждания. Обновеният участък ще бъде с нови ограничителни системи, парапети, пътни знаци и маркировка.

Основният ремонт на път III-2904 ще бъде изпълнен от ДЗЗД “Развитие на регионите 2025“, в което участват: „Пътища и мостове“ ЕООД и „Пътно строителство“ АД. Надзорът е възложен на „ИВТ Консулт“ ЕООД, а авторският надзор ще се осъществява от „Трафик холдинг“ ЕООД. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 360 дни.

Ремонтите на двете отсечки са част от проектно предложение №BG16FFPR003-2.002-0038 „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Добрич“, което се изпълнява по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. За реализирането му е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR003-2.006-0009-C01 с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, по процедура № BG16FFPR003-2.006 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“. По него основно ще се ремонтират около 17 км от третокласния път III-2904 от км 0+000 до км 17+779 и близо 12 км от път III-2903 от км 0+000 до км 11+855,49 на територията на община Генерал Тошево. Общата стойност на проекта за ремонт на двата пътни участъка е 30 110 375.52 евро, от които 85% - 22 931 255.22 евро са финансовата подкрепа на Европейския съюз, 15% или 4 046 692.10 евро е национално съфинансиране, а 3 132 428.20 евро е собственият принос на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Редактор "Екип на Петел",

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