Започва продажбата на билети за Европейското първенство по волейбол в София

кадър: Спортал

България дава старт на продажбата на билети за Европейското първенство по волейбол за мъже - Евроволей 2026.

Утре точно 13:00 часа стартира продажбата на билетите за европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година в България, Италия, Финландия и Румъния.

Официалните пропуски за ЕвроВолей 2026 ще могат да се закупуват онлайн от www.eventim.bg, предава Спортал.

Нашият национален отбор, световен вицешампион от последния Мондиал, ще изиграе всички свои мачове от Група В в „Арена София“, където ще се изправи срещу Полша, Украйна, Португалия, Северна Македония и Израел.Шампионатът ще се проведе от 9 до 26 септември 2026 г. в Италия, България, Финландия и Румъния.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев символично ще закупи първия билет за откриващия мач - начало на големия волейболен празник. Предлагат се индивидуални, дневни и пакетни билети, както и специални отстъпки за деца, хора с увреждания и волейболни клубове.

От Европейската конфедерация по волейбол обявиха официално програмата на предстоящото следващата година Европейско първенство за мъже в България, Италия, Финландия и Румъния.

След смяната на домакина двубоите в България ще се играят в столичната „Арена София“, а не в „Двореца на културата и спорта“ във Варна, както беше предвидено оригинално.

Водените от Джанлоренцо Бленджини световни вицешампиони ще стартират участието си на шампионата на Европа на 9 септември от 19:00 часа с двубой срещу Северна Македония.

Два дни по-късно „лъвовете“ ще се изправят срещу Португалия, а на 12 и 14 септември предстоят двубоите с Украйна и Израел. Мега сблъсъкът от група В между България и Полша ще бъде на 16 септември от 19:00 часа.

